Juventus, incontro istituzionale per Chiellini al Business of Football Summit

Oggi, Giorgio, attuale Head of Football Institutional Relations della, interverrà alorganizzato dal Financial Times a Londra. L’ex capitano bianconero parteciperà al panel intitolato “?”, in programma alle ore 14:15 locali.Il dibattito affronterà una delle tematiche più attuali nel mondo del calcio: il sovraccarico di impegni per i giocatori. Negli ultimi anni, con l’aumento delle competizioni internazionali, le stagioni si sono allungate e il numero di partite giocate dai calciatori è cresciuto in modo significativo, sollevando dubbi sulla loro sostenibilità fisica e mentale. Chiellini, forte della sua esperienza ai massimi livelli, potrà offrire una prospettiva preziosa su come i club e le istituzioni calcistiche possano gestire meglio il calendario per garantire il benessere degli atleti.

Il Business of Football Summit è un evento di grande prestigio che riunisce dirigenti, investitori e protagonisti del calcio mondiale per discutere le sfide economiche e organizzative del settore. La partecipazione di Chiellini conferma il suo ruolo sempre più centrale nelle dinamiche istituzionali del calcio europeo.