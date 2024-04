Si parla di un presunto incontro tra Cristianoe Massimilianoper delineare il futuro del tecnico della Juventus. Il giornalista di SkySport Paolo Aghemo, ai microfoni dell'emittente televisiva, ha fatto il punto su questo aspetto. Le sue parole:"Va detto che in questo momento, Cristiano Giuntoli non ha ancora parlato con Allegri del suo futuro sia in un modo che in un altro. Cioè eventualmente di un rinnovo di contratto o di una permanenza a scadenza oppure un addio anticipato".