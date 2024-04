Juventus, non solo Di Gregorio: occhi su Colpani

Il portiere del Monza sta vivendo un’annata super ed è entrato nel mirino di Juventus, Milan e Inter da tempo. Dopo il no al Newcastle, pronto a mettere sul piatto 20 milioni di euro a gennaio, ora il club brianzolo chiede circa 15 milioni più bonus con il possibile inserimento di una contropartita tecnica per abbassare l'esborso cash. La Juve vuole giocare d’anticipo e bloccare Di Gregorio, che l’anno prossimo potrebbe affiancare Szczesny, in scadenza nel 2025 e ancora senza rinnovo. Per il polacco il prossimo potrebbe essere l'ultimo anno bianconero e, considerata la volontà di Mattia Perin di provare una nuova esperienza da titolare, meglio farsi trovare pronti.Così Giuntoli accelera per Di Gregorio, considerato un numero 1 da Juve e anche da Nazionale, scrive Tuttosport. E dopo i primi positivi contratti con l’entourage, ora la Juve è uscita allo scoperto con Galliani. E chissà che Fabio Miretti non possa andare in prestito ai biancorossi, come chiave molto gradita per l'affare. E non solo. I dialoghi con Galliani, si legge, possono estendersi anche ad Andrea, che con 8 gol e 4 assist rappresenta un talento con doti di inserimento in zona offensiva che mancano al centrocampo bianconero.