Juventus, inchiesta Prisma: ammesse al processo circa 200 parti civili

Inchiesta Prisma, la decisione del gup di Roma

Il gup di Roma ha accolto la, nel procedimento in corso nei confronti degli ex vertici della, per ilche ha portato – a livello sportivo – a sanzioni per il club bianconero nella stagione 2022/23.Lo riporta Calcio & Finanza, spiegando che i giudici hanno contestualmente respinto la costituzione di parte civile contro l'attuale assetto societario della Juventus di tutti coloro che avevano formulato tale richiesta ai sensi della Legge 231. Nell'inchiesta sono coinvolti, tra gli altri, l'ex presidentee l'ex vice, nonché. Le accuse, a vario titolo, sono quelle di. In particolare, secondo l'accusa, si ipotizzanodei calciatori durante la pandemia da Covid-19. La trasmissione degli atti a Roma era stata decisa dalla Corte di Cassazione che aveva dichiarato l'incompetenza territoriale di Torino.