Cronache - Juventus, dal 2018 incassati più di 100 milioni dalla Next Gen: la top 10 delle cessioni più remunerative

GETTY

L'ultimo in ordine di tempo è Samuel Mbangula . Manca ancora l'ufficialità, ma l'esterno belga classe 2004 è virtualmente un nuovo giocatore del Werder Brema, che per il suo acquisto a titolo definitivo verserà nelle casse della10 milioni di euro più 3 di bonus, una cifra ritenuta da molti inferiore al suo vero valore ma di cui i bianconeri hanno deciso di approfittare per concludere un affare che, in ogni caso, sarà sinonimo di plusvalenza. Solo l'ultima di tante, appunto, considerando i giocatori formati nella, un "serbatoio" dal quale, a partire dal 2018, la Juventus ha incassato in totale più di, come emerge da un'analisi a cura di Cronache di Spogliatoio.

Juventus, le 3 cessioni più remunerative dalla Next Gen

Il resto della top 10

L'eccezione

In cima alla top ten delle migliori cessioni dalla Seconda Squadra - che ha sì rappresentato per tanti giovani un'opportunità di crescita prima del "grande salto", ma è stata anche un'importante fonte di profitto - c'è, venduto proprio un anno fa di questi tempi alla Roma per 25,5 milioni. Al secondo posto, forse il maggiore rimpianto della Vecchia Signora in questo senso: "spedito" al Bournemouth nell'estate 2024 per meno di 20 milioni, è stato acquistato nelle scorse settimane dal Real Madrid per quasi 40 milioni in più, con la Juve che ha potuto solo consolarsi con la percentuale (minima) sulla rivendita fissata nell'accordo con la società inglese. A chiudere il podio, mandato all'Aston Villa insieme a Enzo Barrenechea nell'affare che ha portato a Torino Douglas Luiz: grazie a lui, che in seguito è stato mandato in prestito al Bologna, i bianconeri hanno incassato 14 milioni.Di poco inferiore la cifra ottenuta dal passaggio alla Fiorentina di Nicolò Fagioli, seguito in questa speciale graduatoria proprio da Mbangula e, a poca distanza, dal Radu Dragusin venduto per 9 milioni e mezzo di euro al Genoa. Genoa dove è finito anche Koni De Winter - che ora, tra l'altro, è segnalato nel mirino di diverse big italiane tra cui l'Inter - per 8 milioni, stessa "quotazione" fissata per il già citato Barrenechea, per Franco Tongya (che dalla Juve si è trasferito al Marsiglia, mentre adesso è di proprietà della Salernitana neo retrocessa in Serie C) e anche per Elia Petrelli, a sua volta passato al Genoa ma attualmente al Forlì, in Serie D.Un quadro chiaro, insomma, che mette bene in evidenza i due lati opposti del progetto Next Gen. Che nella pratica ha finito per essere più una fonte di guadagno "immediato" che un'incubatrice di talenti da mettere a disposizione della Prima Squadra, salvo qualche prestigiosa eccezione come, che oggi è nientedimeno che il numero dieci della Juventus dei "grandi", quella prima osservata da lontano e poi conquistata con pieno merito, "solo" grazie al suo straordinario talento.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui