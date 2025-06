Juventus inaugura la sesta Academy World Cup: parlano Chiellini e Ferrero

Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi per i giovani talenti del calcio: la Juventus Academy World Cup, giunta ormai alla sua sesta edizione. Dal 9 al 13 giugno 2025, Torino e la Val di Susa ospiteranno centinaia di ragazzi provenienti da ogni angolo del mondo, pronti a vivere un’esperienza indimenticabile all’insegna dello sport, dell’amicizia e dei valori bianconeri.La manifestazione coinvolgerà ben 32 Academy internazionali, in rappresentanza di 23 Paesi diversi, per un totale di 90 squadre. I giovani calciatori si sfideranno sui campi di tutta l’area metropolitana torinese, vivendo momenti di confronto, crescita sportiva e personale.

Le parole del Presidente Gianluca Ferrero

Parla Chiellini

Le fasi finali si disputeranno presso l’Allianz Training Centre di Vinovo, lo stesso centro che ospita le squadre giovanili della Juventus e che rappresenta un simbolo di eccellenza e formazione. Qui, le migliori squadre del torneo si giocheranno il titolo in un clima di entusiasmo e partecipazione internazionale.L’evento, oltre all’aspetto sportivo, rappresenta un’occasione unica per promuovere l’integrazione culturale, la condivisione e l’educazione attraverso il calcio. Un’occasione imperdibile per i giovani di vivere il sogno Juventus da protagonisti, nel segno dei valori che da sempre contraddistinguono il club bianconero.Le parole di Gianluca Ferrero, presidente della Juventus:“Sono molto lieto di darvi il benvenuto a questa sesta edizione del nostro premio per le Academy, questa è una bellissima occasione per lo sport, perché oggi è una festa dello sport e della gioventù. Non posso che farvi un grandissimo augurio, vinca il migliore. Volevo ricordarvi che qui siamo anche per celebrare i nostri valori, dello sport e della Juventus. L’internazionalità, la coesione, il gioco di squadra, l’unione tra chi è in campo e un sano agonismo”.Le parole di Giorgio Chiellini:“Benvenuti, prima di tutto grazie a tutti per l’amore e la passione che ci avete dato in questi anni. Siamo grati della passione che mettete. Sono stato fortunato ad aver incontrato alcune Academy in questi anni, è stato fantastico”.