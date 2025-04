Juventus, in vendita i biglietti per il Mondiale per Club: tutte le informazioni

Il comunicato apparso sul sito ufficiale dellariguardo ai biglietti del Mondiale per Club che scatterà il prossimo 14 giugno:"Manca sempre meno alla FIFA Club World Cup.La competizione che prenderà il via il 14 giugno 2025 a Miami e culminerà con la finale al MetLife Stadium di New York il 13 luglio: la Juventus è inserita nel Gruppo G del insieme a Manchester City (ENG), Wydad AC (MOR) e Al Ain (UAE), pronta ad affrontare squadre provenienti da ogni angolo del mondo in un nuovo e avvincente torneo tutto da vivere.L'appuntamento negli Stati Uniti è già fissato, un'altra grande avventura da seguire e da non perdere.DOVE TROVARE I BIGLIETTI?PER ACQUISTARE IL VOSTRO BIGLIETTO CLICCATE QUI