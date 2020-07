Sono in vendita le maglie della Juventus per la prossima stagione. Sullo store on-line del club bianconero si possono già acquistare i kit di casa e del portiere per la stagione 2020/21. Questi i prezzi:



Home kit Authentic: € 129,95

Gara Home: € 89,95

Gara home bambino: € 69,95

Home donna: € 89,95

Maglia gara portiere: € 89,95

Maglia portiere bambino: € 69,95



Pantaloncini home authentic (bianchi e neri): € 49,95

Pantaloncini gara home: € 39,95

Pantaloncini gara bambino: € 34,95



Calzettoni gara home (bianchi e neri): 19,95



Minikit: € 64,95

Babykit: € 54,95