Il mese di febbraio della Juventus

Il giorno di Inter-Atalanta

A volte, parlando di calcio, quasi tutto. Basti pensare a quanto è accaduto in Serie A, conprotagoniste fino al recentissimo passato di un duello per loche sembrava potesse continuare a lungo. Circa trenta giorni dopo, invece, le carte in tavola sono completamente cambiate. E a far riflettere è il fatto che l'inizio della caduta dei bianconeri sia coinciso proprio con il momento più alto della stagione, quando si sono trovati in cima alla classifica a +2 sui rivali nerazzurri in attesa di recuperare la partita contro l'Atalanta rinviata per la Supercoppa Italiana.Per vari motivi non ancora bene identificati, la Juventus si è impantanata in una striscia di risultati senza un senso logico, pareggiando contro l'(e fallendo dunque il +4, che avrebbe messo ulteriore pepe nella "battaglia" a distanza) per poi perdere proprio con l'Inter a San Siro, in uno scontro diretto che avrebbe ancora potuto ribaltare tutto, o quasi; a seguire la sconfitta contro l'e la X contro il, fino alla vittoria last minute contro il, tutto mentre la squadra di Simone Inzaghi continuava indisturbata a schiacciare ogni avversaria incontrata lungo il cammino, con un ruolino di marcia impressionante.Ed eccoci arrivati a oggi, a quel match indicato sul calendario con il famoso asterisco: questa sera, con una vittoria contro l', l'Inter può dare il colpo del ko forse decisivo alle inseguitrici, portando il distacco dalla Juve a. Il tecnico nerazzurro è già pronto a schierare la formazione migliore, per chiudere la pratica il prima possibile. Quanto può cambiare in un mese...