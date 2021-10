"Ora staremo due giorni tutti insieme appassionatamente e prepareremo il derby contro il Torino. Il nervosismo ed essere isterici non servono". Parole e musica di: l'ultima volta che laera andata indopo una sconfitta. L'episodio è quello già citato più volte in queste settimane, ovvero il ko contro il Sassuolo che arrivò all'undicesima giornata: era un turno infrasettimanale, ecco spiegati i "due giorni". Questa volta il ritiro durerà quasi una settimana e in mezzo ci sarà anche una partita di Champions League, nella quale la Juventus si gioca il passaggio del turno. Poi sabato il match contro la Fiorentina, per cercare di scrivere la stessa storia di sei anni fa.