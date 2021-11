La Juventus sarà la terza squadra, insieme a Sampdoria e Udinese, ad andare in ritiro durante questa stagione per provare a raddrizzare un trend negativo. Fortemente negativo, nel caso della squadra di Allegri, che sta tenendo un andamento in campionato che davvero non le è consono. Questa settimana i giocatori bianconeri non tornano a casa, ma restano al J Hotel e si alternano tra lì e i campi di allenamento. Così da provare a ricompattarsi e ottenere il massimo contro Zenit e Fiorentina appena prima della sosta.

