Le parole di WestonRUOLO IN CAMPO – Non cambia nulla, l’importante è giocare. Va bene anche in porta. L’ultimo anno con Allegri ho iniziato l’anno da terzino destro o quinto a centrocampo. L’importante è aiutare la squadra. Per me è facile aiutare la squadra, durante la mia carriera ho giocato in tutti i ruoli. Per me è sempre facile.