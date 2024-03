Juventus, in lista Jorginho e Amrabat: la situazione

Jorginho, le parole dell'agente

Jorginho alla Juve è possibile?

Amrabat: dipenderà dal Manchester United

Laa centrocampo si muoverà per rinforzarsi in estate. Il grande obiettivo è Teun Koopmeiners ma ci sono anche altre opportunità che possono arrivare dal mercato. Considerando i tanti impegni che i bianconeri avranno la prossima stagione, con il nuovo formato della Champions League (minimo 8 partite), alla Continassa non si esclude l'idea di ingaggiare anche un giocatore che possa ricoprire la stessa posizione di Manuel Locatelli.Quest'anno, di fatto, l'unica alternativa che ha a disposizione Allegri per sostituire Locatelli è Nicolussi Caviglia. Ecco perché nei radar del club bianconero rimangono due profili che già in passato la Juve aveva cercato. OvveroDue situazioni differenti che possono però entrambe trasformarsi in occasioni di mercato.Per quanto riguarda Jorginho, hanno fatto rumore la parole dell'agente: "La priorità è il rinnovo conperché sta molto bene però è col contratto in scadenza. In Italia lo vedrei meglio alla Lazio per la presenza di mister Sarri che conosce molto bene le sue caratteristiche ma anche alla Juve dove c'è un grande direttore sportivo come Giuntoli con cui ha vissuto tanti anni belli al Napoli." Insomma, la pista che porterebbe il giocatore a Torino non viene esclusa dall'entourage.C'è un'opzione in favore dellper il prolungamento di un'altra stagione, una nuova trattativa, riferisce calciomercato.com, non è ancora iniziata per rivedere eventualmente i dettagli economici, il tempo passa e c'è chi si sta di nuovo sintonizzando su di lui. Come la Juve, appunto. A Torino aspettano il momento giusto per presentare a Jorginho una proposta importante, la stessa che già in passato con altri dirigenti al comando dell'area sportiva era stata ipotizzata salvo poi non trovare mai l'accordo giusto con il club di appartenenza. È un'idea, un'idea concreta.Chi potrebbe tornare in Italia, dopo solo una stagione, è Amrabat. Il centrocampista marocchino ha lasciato in prestito la Fiorentina alla fine dell'estate, destinazione Manchester United. L'avventura però è stata fin qui deludente e i Red Devils al momento sono orientati a non riscattarlo. Tra le squadre interessate ad Amrabat c'era anche la Juventus. E sull'asse Firenze-Torino, i tavoli aperti sono diversi. Su tutti quello che riguarda Arthur, il quale può essere riscattato dai viola per 20 milioni di euro. Guarda caso la stessa cifra che il Manchester dovrebbe pagare per Amrabat.