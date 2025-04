Juventus in goal dopo meno di due minuti: da quanto non succedeva

AFP via Getty Images

Da quanto non segnava Koopmeiners

Koopmeiners-Juventus, i numeri

Una Juventus … a tutta velocità. Come scrive La Gazzetta dello Sport, quello diè stato il goal più rapido realizzato dalla squadra bianconera in Serie A da quasi tre anni a questa parte. L'olandese ha impiegato appena un minuto e 37 secondi per infilare il portiere del Lecce Wladimiro Falcone. Prima di questo, c'è quello segnato da Dusan Vlahovic contro la Roma nell'agosto 2022, anche in quel caso all'Allianz Stadium, realizzato dopo un minuto e 17 secondi.Una rete che ha anche avuto il sapore della "liberazione" per Koopmeiners, che non segnava dal 3 marzo scorso contro il Verona e, soprattutto, aveva estremo bisogno di una bella iniezione di fiducia dopo le tante difficoltà degli ultimi mesi. Ora l'ex Atalanta è a quota 4 goal stagionali, con tre assist, in 40 presenze complessive.