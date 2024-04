La situazione dellaresta complicata e non lascia grandi margini di manovra. Nella scorsa estateha lavorato a fari spenti, portando solo Timothyalla corte della Vecchia Signora.gli arrivi diin prestito dal Southampton e didal Benfica.Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, i bianconeri dovranno fare almeno una cessione.resta un indiziato importante alla cessione,, cifra che garantirebbe una cospicua plusvalenza alla. L'altro nome è quello di Federico. Non ci sono novità per il rinnovo tra le parti, la richiesta è di 35 milioni e le voci parlano di un interesse del