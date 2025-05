Juventus in emergenza: Tudor ha già puntato un giovane della Next Gen

Getty Images

Chi può convocare Tudor dalla Next Gen

Si preannuncia fin da ora complicatissima la situazione dellain vista della delicata partita casalinga di domenica contro l'Udinese, alla luce delle innumerevoli assenze tra squalificati e infortunati. Persarà emergenza totale in pressoché tutti i reparti, al punto che, come scrive Tuttosport, pare scontato il fatto che il tecnico croato richiamerà almeno un paio di giocatori dalla, la cui stagione è ormai sostanzialmente finita dopo l'uscita dai Playoff maturata sul campo del Crotone.

Chi è Javier Gil Puche

Dalla seconda squadra bianconera, in particolare, dovrebbe essere convocato lo spagnolo classe 2006, per puntellare un pacchetto difensivo che sarà orfano di Pierre Kalulu, Nicolò Savona e probabilmente anche di Lloyd Kelly, con la conseguenza che, con tutta probabilità, Manuel Locatelli dovrà essere costretto ad arretrare di nuovo. Il giovane iberico era già stato portato "al piano di sopra" da Thiago Motta lo scorso autunno, anche in quel caso per tamponare alcune assenze.Javier Gil è un difensore centrale già discretamente sviluppato a livello fisico nonostante la giovane età. In particolare, però, a colpire chi ha avuto modo di osservarlo con costanza è la qualità che mette nella prima impostazione, con un piede educato che, più di una volta, ha portato i compagni al goal. Il classe 2006 è approdato alla Juventus nell’estate del 2023, dal Deportivo Alaves. È uno degli ultimi colpi dell’allora capo scout Matteo Tognozzi che con i suoi collaboratori lo scovò nei campionati giovanili spagnoli.