Sembrava non piacere a molti, ma nel super girone d'andata della Juventus c'era la mano di Max Allegri ed era pure piuttosto evidente. Ora però la Juve è un giocattolo che si è rotto e anche se le risposte sono evasive o persino piccate (vedi il confronto-scontro con Gianfranco Teotino su Sky), le responsabilità dello stesso Allegri sono ugualmente evidenti. Forse nessuno, nemmeno i protagonisti, possono capire quanto stia incidendo la tensione con l'area Giuntoli per quel che riguardo un futuro che evidenza sempre di più la distanza tra i due dopo una mezza stagione di convivenza all'insegna della tregua e dello studio reciproco. Di sicuro, tutte quelle mosse che prima risultavano azzeccate, ora non si vedono più. Anzi, la collezione degli errori di Allegri si allunga. Anche se ora sembra non piacere allo stesso tecnico, che rivendica soltanto un terzo posto e una qualificazione Champions ancora saldamente nelle proprie mani come se tutto andasse bene e nella direzione voluta. Non è così. Basta riavvolgere il nastro per capirlo.