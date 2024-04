Laè rimasta imbattuta nelle ultime 22 partite casalinghe di(19 vittorie e 3 pareggi), competizione in cui questa sera tornerà ad affrontare ladopo la sfida di sabato di campionato. Si tratta di una striscia da record per il club bianconero nel torneo: la sua ultima sconfitta in gare interne risale infatti al 5 marzo 2015 (1-2 contro la Fiorentina con doppietta di Mohamed Salah). L'obiettivo per oggi è quello di centrare una vittoria per provare a uscire una volta per tutte dalla crisi e ipotecare la finale di Coppa in attesa della gara di ritorno allo stadio Olimpico.