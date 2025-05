Juventus in Champions, scatta il rinnovo di Tudor: i dettagli e come il club può annullarlo

2025 Getty Images

Juventus in Champions, rinnovo automatico per Tudor

La qualificazione in, conquistata vincendo sul campo del Venezia, cambia ovviamente tanti scenari per i bianconeri, sportivamente e soprattutto economicamente visto che permetterà al club di avere grossi ricavi. Tra i primi effetti però, ce ne sarà uno concreto e che riguardache ha avuto il merito di riuscire a centrare l'obiettivo arrivando a nove giornate dalla fine del campionato. Un risultato che non era scontato e che ha conseguenze dirette sul contratto del tecnico croato.

Rinnovo Tudor, la Juve può annullarlo



Cosa farà la Juventus con Tudor?

i, da fine marzo al termine della stagione, compreso il Mondiale per Club, come è stato accordato tra le parti inizialmente. L'unica "garanzia" per l'allenatore era legataDa questa sera, il contratto di Tudor con la Juventus si prolunga fino a giugno 2026 con un ingaggio tra i 2 e i 2,5 milioni di euro annui.Un "premio", o riconoscimento, per quanto riuscito a fare in una situazione molto difficile, ma che non è sinonimo di permanenza. Questo perché. Un modo per non trovarsi con le mani legate e poter scegliere senza ostacoli chi siederà sulla panchina bianconera a partire dalla prossima stagione.Di fatto quindi, tutto rimane nel "controllo" del club, che, scenario assolutamente realistico nonostante la qualificazione in Champions League. La società, e in particolare Cristiano Giuntoli, ha continuato a ribadire che Tudor rimarrà l'allenatore fino almeno al termine del Mondiale per Club. La Juve però non potrà aspettare così a lungo per prendere una strada definitiva.