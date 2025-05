Juventus in Champions League, Tudor è da confermare? VOTA IL SONDAGGIO

2025 Getty Images

I risultati della Juventus con Tudor

Juventus-Genoa 2-0

Roma-Juventus 1-1

Juventus-Lecce 2-1

Parma-Juventus 1-0

Juventus-Monza 2-0

Bologna-Juventus 1-1

Lazio-Juventus 1-1

Juventus-Udinese 2-0

Venezia-Juventus 2-3

E alla fine ce l'ha fatt a centrare l'obiettivo per cui è stato chiamato a fine marzo, quando las era in piena crisi e sembrava molto difficile poter rialzare la squadra. Con la vittoria a Venezia, i bianconeri hanno conquistato la qualificazione alla prossima edizione di Champions League arrivando quarti, con 70 punti.Nove partite alla guida della Juve persuperiore, anche se non di molto, a quella che aveva tenuto Thiago Motta nei mesi precedenti. Un rendimento che ha permesso comunque alla squadra di restare davanti a Roma, Lazio, Fiorentina, Bologna e Milan. In questi due mesi, il tecnico ha dovuto convivere anche con diversi problemi. Quelli legati agli infortuni che hanno limitato le scelte e spesso costretto l'allenatore a inventarsi soluzioni, e quelle legate ai singoli episodi come le espulsioni diCon la qualificaizone in Champions, è scattato il rinnovo automatico di Tudor, che adesso è legato ai bianconeri fino a giugno 2026. La Juve però potrà annullare questo rinnovo pagando una piccola penale. Ma cosa dovrebbe fare il club, è giusto confermare Tudor? VOTA QUI IL SONDAGGIO.