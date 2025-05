Juventus in Champions se...con quali risultati i bianconeri arrivano quarti

2025 Getty Images

Juventus in Champions se...?

Servivano sei punti per la matematica certezza di qualificarsi inI primi tre contro l'Udinese sono arrivati, adesso serve ripetersi contro il Venezia all'ultima giornata di Serie A. La vittoria per 2-0 con l'Udinese infatti non è bastata per centrare il traguardo con una giornata d'anticipo visto che la Lazio ha pareggiato contro l'Inter mentre la Roma ha battuto il Milan. Entrambe avrebbero dovuto perdere per garantire alla Juve la Champions League già adesso.Tutto negli ultimi 90 minuti; la Juventus andrà a Venezia sapendo che dipenderà solo da ciò che farà. La Roma giocherà in trasferta con il Venezia mentre la Lazio ospiterà il Lecce. Ma con quali risultati i bianconeri si qualificheranno in Champions League?

Juventus in Champions se vince contro il Venezia

Juventus in Champions se la Roma perde (a prescindere dai risultati della Lazio)

Juventus in Champions se pareggia con il Venezia e la Roma non vince (a prescindere dai risultati della Lazio)

Juventus in Champions se perde con il Venezia con al massimo due goal di scarto, la Roma pareggia e la Lazio non vince.

Ecco tutti gli scenari in caso di arrivo a pari punti tra Juventus, Roma e Lazio.