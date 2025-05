Juventus in Champions League se... Tutte le combinazioni possibili nell'ultima giornata di campionato

Dopo l'ultima giornata di campionato la Juventus ha il destino nelle proprie mani per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League.La squadra di Igor Tudor affronterà il Venezia al 'Penzo' nell'ultima giornata, con i lagunari che devono a loro volta vincere per cercare di evitare la retrocessione.I bianconeri però non possono fare calcoli anche se potrebbero chiudere al quarto posto anche con un pareggio o una sconfitta, ma in quel caso dovrebbero guardare i risultati di Roma e Lazio. Di seguito andiamo a scoprire le combinazioni che garantirebbero alla Juve l'accesso alla prossima Champions.

Juve in Champions: le combinazioni

Juventus in Champions se:

Vince contro il Venezia

Pareggia contro il Venezia e la Roma non vince

Perde contro il Venezia, Roma e Lazio non vincono

I bianconeri come detto potrebbero qualificarsi alla prossima Champions League anche non vincendo a Venezia, ma tutto dipenderebbe dai risultati di Roma e Lazio.