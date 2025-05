Juventus in Champions League: quanto vale la qualificazione e quanto guadagnano i bianconeri

2025 Getty Images

Lace l'ha fatta. I bianconeri hanno blindato il quarto posto nell'ultima giornata di campionato e hanno staccato il pass per la qualificazione alla prossima edizione della. Missione compiuta, dunque, per i ragazzi di Tudor che sono riusciti a resistere agli assalti di Roma e Lazio centrando dunque l'obiettivo minimo di questa stagione.Nella prossima annata, infatti, Madama farà parte delle 36 squadre che lotteranno per il massimo torneo continentale. In attesa di capire se al timone bianconero ci sarà ancora Igor Tudor, la Juve si gode l'approdo in Champions League che, dal punto di vista del prestigio ed economico, potrebbe dare una svolta alla prossima estate.

Juve in Champions: quanto guadagna?

Con la certezza di poter competere sulla vetrina della Champions, oltre a quella del Mondiale per Club, la Juventus non fa altro che accrescere il proprio appeal specialmente in sede di calciomercato, dove i bianconeri potranno contare su un maggior potere attrattivo in fase di trattativa e, soprattutto, in termini di bilancio. Questo traguardo, in altre parole, rappresenta puro ossigeno.La Juventus, grazie alla qualificazione alla Champions League, incasserà una cifra vicina ai 60 milioni di euro per il solo gettone di presenza. Questa cifra, poi, potrà ulteriormente lievitare in base al rendimento e ai risultati che i bianconeri otterranno lungo il percorso continentale.Con 60 milioni in tasca, ai quali si andranno ad aggiungere i 20 per la partecipazione al Mondiale per Club, il bilancio del club bianconero potrà godere di un'importantissima infusione di ossigeno che lascia ben sperare per il futuro.