Juventus in Champions League con una giornata d'anticipo? È possibile, cosa serve e tutte le combinazioni

La vittoria dell'Atalanta contro la Roma è un regalo enorme per lache, a due giornate dal termine del campionato di Serie A, si ritrova padrona del proprio destino per quanto riguarda la corsa al quarto posto. I bianconeri, infatti, hanno conservato l'ultima piazza utile per la Coppa dei Campioni grazie al ko giallorosso al Gewiss Stadium.La Juve, dunque, rimane quarta in classifica - a pari merito con la Lazio - ma con gli scontri diretti in favore rispetto ai biancocelesti. Morale della favola, battendo Udinese e Venezia, il club bianconero avrebbe la certezza di staccare il pass per la massima rassegna continentale al culmine di una stagione decisamente tribolata, passata attraverso tante difficoltà e soprattutto scandita dall'esonero di Thiago Motta, rimpiazzato da Igor Tudor.

Juve in Champions già la prossima giornata? Le combinazioni

batte l'Udinese

la Lazio perde con l'Inter

la Roma perde con il Milan

il Bologna non vince a Firenze

180 minuti e sei punti, separano la Juventus dall'obiettivo minimo che consentirebbe quantomeno di salvare un'annata fallimentare. Ma calendario alla mano, la formazione zebrata può addirittura sognare di staccare il pass con un turno d'anticipo.La Juventus si qualifica in Champions League con una giornata d'anticipo se...Se non dovesse verificarsi anche solo una di queste possibilità, la Champions si deciderà negli ultimi 90 minuti.