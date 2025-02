Juventus, in attesa della semestrale il titolo torna a salire in Borsa

Getty Images

L’eliminazione delladalla Coppa Italia per mano dell’Empoli, avvenuta ai rigori nei quarti di finale, ha sorpreso e irritato l’ambiente bianconero. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha espresso chiaramente il disappunto della società, mentre la squadra è chiamata a reagire immediatamente per difendere il quarto posto in campionato, fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League.Nonostante l’uscita dalla coppa nazionale, il titolo della Juventus in Borsa non ha subito contraccolpi negativi. Al contrario, le azioni del club hanno registrato un rialzo di circa ila Piazza Affari, portando la capitalizzazione di mercato oltre 1 miliardo di euro. Il valore del titolo ha superato i 2,8 euro, segnale positivo in vista della pubblicazione della semestrale bianconera, attesa per questa sera a mercati chiusi.

Come riporta Calcio e Finanza, questo andamento suggerisce che gli investitori e gli analisti finanziari stanno valutando positivamente i risultati economici del club. Il ritorno della Juventus in Champions League, in un’edizione che si preannuncia la più ricca di sempre, ha certamente influito sulle prospettive finanziarie.Per questo, la squadra e Thiago Motta hanno una grande responsabilità: mantenere il quarto posto in campionato per garantire la partecipazione alla Champions 2025/26. Rientrare tra le prime quattro è essenziale non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per consolidare la stabilità economica del club.