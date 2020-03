Due rinnovi in arrivo in casa Juventus. Si tratta di Gigi Buffon e Giorgio Chiellini, entrambi vanno in scadenza di contratto al termine della stagione e tutti e due firmeranno un rinnovo di contratto fino a giugno 2021. Per Chiellini manca ormai soltanto la firma mentre Buffon deve ancora comunicare la sua decisione definitiva ma stando alle ultime dichiarazioni è quasi scontato che Gigi prolunghi ancora di un anno la sua storia con la Juventus, smettendo, forse, quando avrà 43 annu.