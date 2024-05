L'incasso di 8 milioni di euro più 2 di bonus dalla cessione di Konial Genoa rappresenta un successo per la Juventus e un'ulteriore conferma dell'efficacia del progetto Under 23. De Winter ha dimostrato di essere un giocatore di valore durante la sua esperienza in prestito al Genoa, contribuendo sia sul campo che dal punto di vista finanziario.Questo episodio dimostra come il settore giovanile possa non solo fornire talenti per la prima squadra, come nel caso di Fagioli, Miretti e Yildiz, ma anche generare entrate significative per il club attraverso cessioni di giocatori maturati nel proprio vivaio.