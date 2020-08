1









L'Atalanta è pronta ad ascoltare le offerte per Robin Gosens. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Dea è pronta a cedere l'esterno tedesco a fronte della giusta offerta. In Italia, oltre alla Juve, Gosens piace anche all'Inter. I bianconeri cercano un laterale mancino da affiancare ad Alex Sandro e in caso di mancato arrivo di un altro laterale potrebbe restare in bianconero Luca Pellegrini, di rientro dal prestito al Cagliari.