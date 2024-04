C'è una frazione di gara in cui laè sostanzialmente imperforabile. Come si legge nelle statistiche diffuse dopo il match di ieri contro il Milan, infatti, quella bianconera è la formazione che ha concesso il minor numero dinei primi 15 minuti del secondo tempo in questo campionato, dal 46' al 60': solo tre. In totale, invece, la Vecchia Signora ha realizzato 60 reti in tutte le partite ufficiali della stagione, 47 nel campionato di Serie A e 13 in Coppa Italia, un numero comunque non elevatissimo.