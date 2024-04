Calciomercato Juve, le ultime su Iling e Weah

Calciomercato Juventus, la data chiave

Iling Juve, i numeri stagionali

Presenze: 20

Minuti: 607’

Gol: 1

Assist: 2

Weah Juve, i numeri stagionali

Presenze: 28

Minuti: 1.017’

Gol: 1

Assist: 1

La crisi, da cui la squadra è riuscita a prendere una boccata d'aria grazie alla vittoria di Coppa Italia contro la, ha rappresentato uno scossone per tutto il mondo bianconero. Uno scossone di quelli forti, di quelli che fanno traballare anche le posizioni più salde. Insomma, gli ultimi mesi Juve mettono in dubbio il futuro di tanti protagonisti, dall'allenatore Massimiliano ai calciatori.Tutti sotto esame e, a loro volta, i calciatori mettono sotto esame la Juventus. Cioè, si domandano come la squadra bianconera possa giocare il prossimo anno, se ci sarà spazio, se ci sarà più spazio per chi quest'anno ha giocato poco. E tra questi ci sonoQuestione di minutaggio, soprattutto. E a cascata di fiducia, di sentirsi bene e di poterlo dimostrare in campo. A parole,sono due calciatori ben considerati nella rosa bianconera; stando ai fatti, però, di spazio in campo ne hanno avuto poco e, quando possibile, Massimilianoha trovato altre soluzioni che hanno relegato i due in panchina.Se si dovesse continuare così, lapotrebbe liberarsi sia diche di Weahdare il via ad una vera e propria rivoluzione sugli esterni. Scelta reciproca: i calciatori chiedono spazio e guardano a club che gliene garantirebbero, il club potrebbe cedere e mettere da parte un tesoretto da reinvestire.C'è una data che può sbloccare tutto. Non è segnata in rosso nei calendari della dirigenza per scaramanzia, visto come si è messo il campionato negli ultimi tempi.Solo quando la Juventus avrà la certezza di avere un posto nella prossima Champions League, ogni discorso potrà sbloccarsi. In entrata e in uscita, senza dimenticare la panchina: punto fondamentale per diradare la coltre di nebbia che avvolge il futuro prossimo della Juventus.