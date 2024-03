sembra aver riguadagnato la fiducia di Massimiliano Allegri dopo essere stato schierato dal primo minuto nelle recenti sfide di Serie A contro Napoli ed Atalanta. La sua presenza in campo è stata un fattore positivo per la Juventus, e potrebbe essere una risorsa importante per la squadra anche nelle prossime partite.Con lo scarso momento di forma die la presenza certa di Cambiaso sulla corsia di destra, c'è la possibilità che Iling-Junior possa ottenere un'opportunità da titolare nella sfida contro la Lazio il prossimo 30 marzo. La sua velocità e la capacità di creare occasioni potrebbero essere cruciali per la Juventus in questa partita importante.Inoltre, la Juventus tornerà nuovamente in campo contro la Lazio martedì 2 aprile, questa volta allo Stadium di Torino, per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. Questo offre a Iling-Junior un'altra opportunità per dimostrare il suo valore e contribuire al successo della squadra in una competizione importante come la Coppa Italia.