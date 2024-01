Samuel Iling-Junior, nonostante i rumors di una possibile cessione che avevano circolato verso la fine del 2023, non sembra essere in procinto di lasciare la Juventus come si potrebbe pensare. Infatti, diversi club si erano interessati al giocatore, il cui entourage stava valutando anche le possibilità sul mercato internazionale, considerando il suo scarso impiego nella prima parte della stagione. Tuttavia, non è stato necessario giungere a una separazione, più o meno consensuale, con il club bianconero.La, pur rimanendo vigile su eventuali offerte ritenute adeguate (15-20 milioni per iniziare a trattare), sta piuttosto considerando il rinnovo del contratto con il giovane esterno inglese. Questo permetterebbe al club di valutare con maggiore serenità sia un progetto tecnico comune che una possibile strategia di vendita. Il contratto attuale, firmato solo alla fine del 2022, ha una scadenza posticipata fino al 30 giugno 2025, quindi è già giunto il momento di discuterne.Sono in corso incontri e discussioni costanti tra le parti interessate, e c'è comunque la volontà di trovare un accordo. Nel frattempo, Allegri sta tornando a dare spazio a Iling-Junior non solo come vice di Kostic, segno che il club continua a investire fiducia nel suo potenziale.