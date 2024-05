Un settore giovanile che funziona

Non solo i sette presenti in rosa: Barrenchea, Soulé e Hujisen

Fattore vivaio da considerare in vista delle 60/70 gare della prossima stagione

La coppa Italia numero 15 dellapasserà alla storia per la sfuriata di Massimiliano, a posteriori decisiva per il suo esonero immediato, anche se comunque le strade tra tecnico e Madama si sarebbero comunque separate a fine stagione. C’è però un dato che merita attenzione.Carlo, Daniele, Nicolò, Hans Nicolussi, Fabio, Samuele Moise. Sette canterani, tutti cresciuti nell’ambiente. Alcuni sono nel giro da anni, altri però hanno bussato alla porta silenziosamente e sono entrati nel mondo dei grandi.. Anchearrivato solo quest’anno.in tutti questi anni. In qualche modo ognuno di loro ha lasciato un’impronta in questa stagione.che merita un altro capitolo. In ogni caso vi sono altri tre giocatori che sono esplosi e che sono ancora di proprietà bianconera. Sicuramente la nota più lieta è quella di Mathias Soulè , che colha potuto mettere in mostra le sue qualità. Poi c’è, sempre con i ciociari, tra i giocatori più importanti per Eusebio. Infine c’è Dean, in rosa fino a gennaio e poi lasciato partire in direzione. Altri tre giocatori cresciuti nell’ambiente, ulteriore dimostrazione di un vivaio che sta fornendo basi molto solide per il futuro.Sono tanti dunque i nomi dei giocatori del vivaio bianconero che hanno avuto i loro momenti con la maglia bianconera o in altre squadre con buoni risultati. Non sappiamo se tutti loro resteranno alla Juventus , anche perché le casse bianconere hanno bisogno di ossigeno e non è il segreto di Pulcinella. Le offerte dunque saranno prese in considerazione. Eppure c’è un aspetto da tenere in considerazione.la truppa bianconera dovrà affrontare una stagione ricca di gare, circa tra le 60 e le 70. Numeri da NBA che di conseguenza chiederanno un ampliamento dei roster (non è più rosa tecnicamente parlando). Riuscire a contenere le spese con l’iniezione di questi giovani potrebbe giovare alla. Questo però lo deciderà Cristianocon il suo nuovo corpo di assistenti.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.