Nella giornata di oggi la Juventus si è allenata alla Continassa agli ordini di Massimiliano Allegri. Bianconeri al lavoro per preparare la gara contro il Milan in programma sabato alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino. Un estratto dall'allenamento di oggi (in cui si è rivisto Moise Kean con il gruppo squadra) è stato pubblicato dalla Vecchia Signora tramite il proprio canale YouTube. Di seguito il video di oggi alla Continassa.