Continua la preparazione della Juventus in vista della sfida casalinga contro la Salernitana. Il match è in programma domenica alle ore 18. Un appuntamento importante per la squadra di Massimiliano Allegri che in caso di vittoria potrebbe festeggiare la qualificazione alla prossima Champions League. Mancano infatti solo tre punti alla matematica qualificazione. Lavora ancora a parte Alex Sandro mentre sarà sicuramente out De Sciglio e il capitano Danilo. Ma com'è andato l'allenamento odierno? Di seguito il video pubblicato come di consueto dal canale ufficiale della Juventus.