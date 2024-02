La Juventus si è allenata alla Continassa in una sessione dedicata, con i tifosi presenti sugli spalti del Training Center per incitarli. Questa preparazione intensiva mira a ottimizzare le prestazioni in vista dell'importante sfida in trasferta contro il Napoli. L'incontro è fissato per domenica alle ore 20:45 presso lo stadio Diego Armando Maradona, uno scenario che promette emozioni e spettacolo. La presenza dei tifosi durante l'allenamento testimonia il forte legame tra la squadra e i suoi sostenitori, alimentando la determinazione dei giocatori a dare il massimo sul campo per raggiungere l'obiettivo prefissato.