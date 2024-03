Lasi è allenata oggi nella tarda mattinata al JTC della Continassa agli ordini di Massimiliano Allegri come di consueto. Oggi un allenamento con alti ritmi ed alte intensità con nel mirino la gara contro l'Atalanta in programma all'Allianz Stadium. Si attendono ancora gli ultimi dettagli sulla situazione degli infortunati in casa bianconera. Tuttavia, chi si vede chiaramente dal video e pare abbia lavorato anche oggi con il gruppo squadra dopo l'infortunio alla tibia che non gli ha permesso il trasferimento all'Atletico Madrid è Moise. Di seguito il video dai canali ufficiali bianconeri: