Juventus, il VIDEO dell'accoglienza per Jonathan David: entusiasmo dei tifosi

Jonathanha iniziato la sua avventura in Italia e alla Juventus, dopo che per mesi il suo nome era stato nella lista di tanti grandi club di Serie A come Inter e Napoli. Un acquisto importante per la Juventus, che lo ha cercato e rincorso a lungo, trattando con gli agenti per diverse settimane. David è il primo acquisto di Damien Comolli da quando è approdato alla Juventus.L'attaccante canadese, nonostante il caldo, è stato accolto da tanti tifosi bianconeri che lo hanno aspettato al J-Medical, dove il giocatore è entrato per svolgere le visite mediche. David infatti è atterrato a Milano prima di raggiungere Torino. Circa duecento tifosi hanno accolto il nuovo attaccante della Juventus, con David che si è fermato a salutarli e firmare gli autografi. Di seguito l'accoglienza dei tifosi per David.