Un'ora fa la Juventus ha diffuso il video dell'arrivo della squadra a Roma, dove domani sera sfiderà la formazione di mister Fonseca all'Olimpico per la seconda giornata di campionato. La squadra di mister Pirlo arriva dalla vittoria contro la Sampdoria di domenica scorsa, mentre la Roma ha sul campo pareggiato ma poi perso a tavolino contro il Verona. Tra gli uomini in bianconero atterrati nella capitale non c'è Edin Dzeko, che dopo tanti ribaltoni di mercato è rimasto alla Roma e quindi domani "purtroppo" (Pirlo dixit) affronterà la Juve da avversario.