Juventus, il vero 'rebus' è in difesa: Cambiaso non ce la fa, tanti dubbi con il PSV

Ballottaggi di formazione ce ne sono un po' ovunque per: dal centrocampo con Locatelli, McKennie e Douglas Luiz a contendersi una maglia accanto a Thuram, all'attacco, dove Conceicao spinge per ritrovare la titolarità. Il vero rebus però per la Juventus contro il PSV sarà in difesa, che si troverà senza tre dei quattro giocatori potenzialmente titolari ad inizio stagione e che infatti avevano giocato contro gli olandesi nell'esordio in Champions. Ovvero Bremer,Il francese ne avrà ancora per un po' di settimane mentre Cambiaso non ha ancora superato i problemi alla caviglia.

Juventus-PSV: chi gioca in difesa

In generale la difesa è uno dei punti di domanda chesi porterà dietro: sarà in ogni caso un reparto abbastanza sperimentale, e in una gara così delicata questo lascia qualche preoccupazione. L'unica certezza è Federico Gatti, e poi? Nelle ultime due giornate il tecnico ha schierato la stessa difesa, conaccanto a Gatti mentre da terzini Weah (a destra) e Savona (a sinistra). Un goal subito sia con l'Empoli che con il Como e in generale un reparto che non ha convinto del tutto.In mezzo, l'alternativa a Veiga èche a Como però ha esordito da terzino sinistro. L'inglese si candida per giocare in quella zona al posto di Savona, apparso in difficoltà, anche fisica. Mentre a destra può essere confermato Weah. Lo statunitense sta giocando con continuità in quel ruolo anche se proprio in Champions, con il Benfica, aveva mostrato lacune. Il jolly rimane McKennie, che potrebbe occupare entrambe le corsie. Dubbi non ne mancano, di certezze invece ce ne sono davvero poche.