Non è un inizio di stagione semplice per la Juventus e se c'è un calciatore che, in particolare, incarna il momento difficile, quello è Alvaro Morata. Non ci si riferisce certo alle prestazioni, lo spagnolo è uno dei più in forma alla Continassa e, da solo, si sta caricando sulle spalle il peso dell'attacco bianconero. La sfortuna, però, è tanta e i 5 gol annullati dal Var nelle ultime tre partite lo dimostrano. La frustrazione è molta, tanto da far emergere dei dubbi. Secondo quanto riporta Tuttosport, l'entourage di Morata avrebbe dubbi sull'oggettività nella scelta delle immagini del Var che determinano la posizione in fuorigioco. In particolare, sarebbe la scelta dei frame a non convincere le persone che ruotano intorno all'attaccante spagnolo.