La Juventus fa sul serio per Albert Gudmundsson, ma non solo. Stando a quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, la Vecchia Signora starebbe guardando con estremo interesse ad altri due gioielli dell'organico di Alberto Gilardino: il centrocampista danese Morten Frendrup e del centravanti italo-argentino Mateo Retegui. E spuntano anche le contropartite: Enzo Barrenechea, oggi in prestito al Frosinone, il centrocampista dell'Under 21 azzurra Fabio Miretti e il 21enne terzino destro Tommaso Barbieri, in prestito al Pisa.