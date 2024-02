Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Verona. Per lui anche un passaggio sul possibile tridente conEcco la sua risposta: "Più giocatori offensivi, più giocatori di qualità e meglio è. Poi però c'è l'equilibrio di squadra, il calcio non è un'equazione. Altrimenti sarebbe tutto facile. Capisco che questi discorsi vanno bene. Poi c'è da metterli in campo. I risultati. Il momento. La condizione. Importante però avere giocatori come Federico. Come Yildiz e gli altri. Tutti insieme bisogna riprendere già da domani. Partita molto faticosa, serve più attenzione".