Giornata positiva per il titolo in Borsa della Juventus che chiude la giornata di oggi a +2,57%. Un'azione del titolo bianconero vale oggi 0,8944 euro. La performance del titolo in borsa della Juve rispetto a sei mesi fa è in positivo del 10,17% mentre rispetto ad un mese fa è in perdita del 3,95%. Il paragone con un anno fa è invece impietoso con il titolo in Borsa del club bianconero che perde il 32.20%.