Lasta dimostrando un interesse concreto per Albert. Il talentuoso attaccante islandese ha catturato l'attenzione di Cristiano Giuntoli, che si è già attivato per cercare di portarlo a Torino nella prossima stagione. Secondo quanto riferito dalla nostra redazione, la scorsa settimana c'è stato un contatto diretto tra il direttore sportivo dellae gli agenti di Gudmundsson.Il giocatore, autore di ben, ha mostrato un forte interesse nell'approdo alla Juventus, desiderando un passo successivo nella sua carriera: giocare in Champions League nella prossima stagione. Giuntoli ha preso nota della richiesta del Genoa di trenta milioni di euro per il trasferimento, ma i rapporti positivi tra gli agenti di Gudmundsson e la società ligure potrebbero aprire la strada a una trattativa fruttuosa.