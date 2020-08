E' Zinedine Zidane il sogno di Andrea Agnelli per la panchina. Qualora dovesse liberarsi dal Real Madrid, Zizou sarebbe un'opzione particolarmente intrigante per la Juventus in caso di addio di Sarri e ieri, dopo essere stato eliminato a sua volta dagli ottavi di Champions, Zizou ha gettato ombre sul suo futuro dichiarando: ​“Sono l’allenatore del Real Madrid, a meno che non succeda qualcosa. Sono qui, concentrato sul mio ruolo. Per noi è stata una buonissima stagione, oggi abbiamo dato tutto anche se chiaramente abbiamo sbagliato qualcosa. Ora ci riposiamo e vedremo cosa accadrà alla ripresa”.