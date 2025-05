Juventus, il segnale della dirigenza a pochi giorni dall'Udinese

Giuntoli e Scanavino presenti all'allenamento della Juventus: il messaggio

Si lavora e si suda allasi giocherà tutto nei prossimi 180 minuti, gli ultimi di Serie A. Prima arriverà l'Udinese all'Allianz Stadium, poi, a meno di sorprese derivanti dal prossimo turno, i bianconeri dovranno andare a Venezia a vincere per assicurarsi la qualificazione in Champions League. Dall'ultimo allenamento Tudor ha ricevuto una notizia positiva, ovvero il parziale rientro in gruppo di Kelly, che può farcela quindi per affrontare l'Udinese.

Non solo però, perché dalla Continassa è arrivato anche un messaggio di vicinanza della società nei confronti del tecnico e della squadra. A seguire l'allenamento a bordocampo infatti c'erano alcune delle figure apicali del club. Siaerano presenti nel centro d'allenamento bianconero. Nel momento decisivo, la dirigenza vuole dimostrare il proprio supporto ai giocatori per raggiungere tutti insieme il traguardo. Non certo la prima volta che i due dirigenti sono alla Continassa per seguire il lavoro della squadra ma una presenza comunque sempre importante, soprattutto adesso.