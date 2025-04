Juventus, il rischio è di perdere 65 milioni

POOL/AFP via Getty Images

La Juventus è di nuovo lì, dove non avrebbe voluto tornare: a rincorrere il proprio destino senza averne il controllo. Quinta in classifica, con quindici punti ancora da spartire, e un bivio che si staglia chiaro all’orizzonte: conquistare un posto in Champions League o ripiegare su scenari meno dorati.La domanda, a questo punto, non è più solo suggestione ma necessità di programmazione: cosa accadrà se i bianconeri dovessero fallire l’obiettivo del quarto posto?Non noccioline, ma un pezzo sostanzioso del bilancio che Cristiano Giuntoli e la società stanno cercando di riportare su binari più solidi.

La consolazione, in caso di mancato accesso alla coppa dalle grandi orecchie, sarebbe solo parziale: l'Europa League, che nella sua nuova configurazione resta comunque una vetrina importante, garantirebbe circa una ventina di milioni. Una somma buona per limitare il danno, ma insufficiente per sostenere la progettualità ambiziosa che a Torino si sogna.