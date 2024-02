Davide, agente di Daniele, ha parlato in una lunga intervista a Tuttosport toccando anche il tema del suo futuro: "Il gol di Rugani al novantacinquesimo ha emozionato tutti allo stadio. È stato la realizzazione dello slogan juventino 'fino alla fine'. Rinnovo vicino? Ci sono i presupposti per andare avanti insieme, pienamente coscienti della situazione finanziaria e disposti a venire incontro alla Juve. Rugani vuole riportare la Juve in Champions e sta facendo di tutto per meritarsi il rinnovo: i rapporti col club sono ottimi, aspettiamo la loro chiamata".