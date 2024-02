PRIMA GLI OBIETTIVI, POI IL RINNOVO



IL PIANO DELLA SOCIETA'

I bianconeri sono al lavoro per preparare al meglio il prossimo impegno di campionato contro l'Udinese, in programma lunedi alle ore 20:45. L'imperativo sarà quello di fare bottino pieno, soprattutto in virtù degli ultimi passi falsi maturati contro Empoli e Inter, che hanno visto la squadra di Massimiliano Allegri scivolare a 4 punti di distacco dai nerazzurri. Risultato che ha fatto storcere il naso a più di qualche tifoso juventino, che ha rimesso in discussione l'operato dell'allenatore livornese. Tema centrale anche negli uffici della Continassa, dato cheresta il fulcro centrale dal quale iniziare a gettare le basi per la prossima stagione. Già, perchè la Juve deve capire se continuare con l'allenatore livornese o se, invece, puntare verso una nuova direzione, con i nomi die Antonioche continuano a rimanere sullo sfondo. La priorità è quella di concentrarsi esclusivamente sul campo e proprio per questo,, quando gran parte della stagione potrebbe già essere definita e allora, si può iniziare a pianificare quello che sarà.Allegri, da sempre,e l'ha sempre avuta sin da quando è arrivato a Torino, anche nel suo secondo ciclo. E' chiaro che però, andranno rivisti alcuni dettagli, a partire dalla cifra d'ingaggio percepita da Allegri, che in caso di riconferma verrà ritoccata al ribasso. Una cosa è certa, difficile che la Vecchia Signora decida di cominciare la prossima stagione senza aver risolto la questione rinnovo, con, o senza Allegri.